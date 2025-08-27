Пушкинский образовательный комплекс №3 вошёл в сотню лучших школ Подмосковья

27 августа 2025, 17:52

Видео: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Образовательный комплекс №3 города Пушкино вошёл в топ-100 лучших школ Московской области по итогам минувшего учебного года. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Рейтинг школ Подмосковья формируется по 37 параметрам, включая условия обучения, академические успехи учеников, репутацию в профессиональном сообществе и пр. Годовые результаты огласили на Форуме педагогов региона, который проходил в августе в Красногорске.





«Образовательный комплекс №3 ежегодно входит в «зеленую зону» рейтинга школ Московской области, а в этом году он укрепил свои позиции», — отмечается в сообщении.