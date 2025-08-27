В образовательных учреждениях Пушкинского провели пожарно-тактические занятия

27 августа 2025, 17:21

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Сотрудники 328-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса в преддверии нового учебного года провели пожарно-тактические занятия в образовательных учреждениях Пушкинского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Целью тренировок была отработка слаженных действий персонала школ и спасателей в случае реального пожара.

«В ходе занятий мы отрабатывали эвакуацию людей, проверяли работоспособность пожарной сигнализации и систем оповещения. Особое внимание уделяли действиям сотрудников при обнаружении возгорания и оказанию первой помощи пострадавшим. Наши сотрудники провели противопожарные инструктажи, напомнили педагогам и техперсоналу правила использования первичных средств пожаротушения», – пояснил начальник части Евгений Брынцев.