Школы Пушкинского округа в этом году примут почти 40 тыс. учеников

27 августа 2025, 16:45

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г. о.

1 сентября в школы городского округа Пушкинский пойдут около 40 тыс. учеников. Такие данные привели в пресс-службе администрации муниципалитета.





Всего в Пушкинском – 24 общеобразовательных учреждения и два учреждения дополнительного образования детей. Всего в этом году в школах округа будет обучаться порядка 39,3 тыс. человек, в том числе 3,8 тыс. первоклассников, и 13,6 тыс. воспитанников дошкольных отделений. Укомплектованность педагогическим составом составляет почти 100%.

«В преддверии 1 сентября акцент делаем на безопасности. Правоохранители проводят проверку общественных и дворовых территорий, а также организации дорожного движения близ образовательных учреждений», – сказал глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.