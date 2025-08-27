Школы Пушкинского округа в этом году примут почти 40 тыс. учеников
1 сентября в школы городского округа Пушкинский пойдут около 40 тыс. учеников. Такие данные привели в пресс-службе администрации муниципалитета.
Всего в Пушкинском – 24 общеобразовательных учреждения и два учреждения дополнительного образования детей. Всего в этом году в школах округа будет обучаться порядка 39,3 тыс. человек, в том числе 3,8 тыс. первоклассников, и 13,6 тыс. воспитанников дошкольных отделений. Укомплектованность педагогическим составом составляет почти 100%.
«В преддверии 1 сентября акцент делаем на безопасности. Правоохранители проводят проверку общественных и дворовых территорий, а также организации дорожного движения близ образовательных учреждений», – сказал глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.В администрации добавили, что приёмка учреждений образования к новому учебному году завершена. Пушкинский занимает 11-е место в рейтинге муниципалитетов по школам, вошедшим в «зелёную зону».