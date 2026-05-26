Готовность школы на 1100 мест в ЖК «Квартал Строгино» достигла 60%

26 мая 2026, 09:23

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1 100 учеников, строят в составе жилого комплекса «Квартал Строгино» на территории округа Красногорск. В настоящее время здание готово уже на 60%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Общая площадь трёхэтажной школы составляет 17,2 тыс. квадратных метров. Там обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты и мастерские, актовый зал на 400 зрителей с помещениями для реквизита и гримуборными, библиотечно-информационный центр и два спортивных зала с раздевалками и душевыми, а также пищеблок полного цикла и столовую.



