В Подмосковье открылся международный форум по безопасности
Первый международный форум по безопасности открылся в Московской области во вторник, 26 мая. Об этом сообщает корреспондент «Радио 1».
Мероприятие, организованное под эгидой Совета безопасности РФ, будет идти четыре дня на двух площадках — в парке «Патриот» в Кубинке и на базе «Лайв Арены». Участие в работе форума принимают свыше 140 делегаций, представляющих более 120 стран.
«В число участников вошли все партнёры России из стран АСЕАН, БРИКС и ШОС, 50 африканских стран, а также большинство стран Латинской Америки и Ближнего Востока», — рассказали организаторы.В рамках форума состоится XIV ежегодная международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Кроме того, запланированы шесть многосторонних встреч.