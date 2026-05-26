В Подмосковье открылся международный форум по безопасности

26 мая 2026, 10:48

Первый международный форум по безопасности открылся в Московской области во вторник, 26 мая. Об этом сообщает корреспондент «Радио 1».





Мероприятие, организованное под эгидой Совета безопасности РФ, будет идти четыре дня на двух площадках — в парке «Патриот» в Кубинке и на базе «Лайв Арены». Участие в работе форума принимают свыше 140 делегаций, представляющих более 120 стран.





«В число участников вошли все партнёры России из стран АСЕАН, БРИКС и ШОС, 50 африканских стран, а также большинство стран Латинской Америки и Ближнего Востока», — рассказали организаторы.