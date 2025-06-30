Работодателей приглашают на конкурс лучших практик трудоустройства молодёжи
Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи проводит Минтруд России Приём заявок уже стартовал, он продлится до 31 августа, сообщает пресс-служба министерства.
«Целью конкурса является выявление лучших практик в сфере трудоустройства молодёжи и их тиражирование на муниципальном, региональном и федеральном уровнях», — говорится в сообщении.Конкурс проводится по 11 номинациям, в числе которых «Твой компас в мире профессий: эффективные практики работодателей», «Команда без границ: эффективные решения в инклюзивном трудоустройстве», «Регион-магнит: лучшие практики привлечения молодежной аудитории», «Двойное преимущество: эффективные модели взаимодействия образования и бизнеса», «Путь к призванию: инновационные методики образовательных организаций в профориентационной работе» и пр.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Минтруда РФ.