Жителей Подмосковья приглашают на конкурс законотворческих инициатив
Продолжается приём заявок на Международный конкурс законотворческих инициатив имени Максима Роганова, его участниками могут стать все желающие в возрасте от 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Конкурс проводит Молодёжный парламент при Госдуме РФ. Участники конкурса должны представить творческое исследование, которое содержит проблему и пути её решение при помощи законодательного урегулирования. Проект должен содержать также круг лиц, на которых предлагается распространить соответствующие предложения, их права и обязанности», — говорится в сообщении.На конкурс принимаются работы по 11 направлениям, включая молодёжную политику, экономику и предпринимательство, информационную политику, промышленность, науку и инновации, социальную политику и охрану здоровья, образование, культуру и пр.
Заявки принимаются в онлайн-формате до 31 июля.
Подробная информация о конкурсе размещается в Telegram-канале Молодёжного парламента при Госдуме России.