Жителей Подмосковья приглашают на конкурс законотворческих инициатив

30 июня 2025, 12:47

Фото: istockphoto.com/Mykyta Dolmatov

Продолжается приём заявок на Международный конкурс законотворческих инициатив имени Максима Роганова, его участниками могут стать все желающие в возрасте от 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.







«Конкурс проводит Молодёжный парламент при Госдуме РФ. Участники конкурса должны представить творческое исследование, которое содержит проблему и пути её решение при помощи законодательного урегулирования. Проект должен содержать также круг лиц, на которых предлагается распространить соответствующие предложения, их права и обязанности», — говорится в сообщении.