Открыта регистрация на пятый сезон проекта «ТопБЛОГ»
Жителей Московской области приглашают принять участие в пятом сезоне проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщает пресс-служба проекта.
«Участников проекта бесплатно научат создавать качественный, модный и полезный контент. Поддержку участникам окажут популярные блогеры и лидеры медиа, а также более 50 компаний-партнёров», — отмечается в сообщении.Основной задачей проекта является поиск и поддержка талантливых авторов контента, чья деятельность направлена на укрепление традиционных ценностей, а также на популяризацию среди молодёжи востребованных профессий.
В пятом сезоне особое внимание будет уделено индивидуальным и профессиональным целям каждого участника.
Узнать подробную информацию о проекте «ТопБЛОГ» и зарегистрироваться на участие можно по ссылке.