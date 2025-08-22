Достижения.рф

Раменские волонтёры присоединились к акции «Окна России»

Видео: Раменский молодёжный центр

Раменский муниципальный округ присоединился к акции «Окна России 2025», приуроченной ко Дню Государственного флага. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



«Волонтёры и активисты Раменского молодёжного центра украсили окна здания отдела досуговой деятельности «Юность» символикой российского флага. Акция направлена на создание праздничной атмосферы и демонстрацию патриотических настроений местной молодёжи. Оформление окон триколором стало способом выражения национальной гордости и единения граждан», – отметили в администрации.
Фото: Раменский молодёжный центр
Всероссийская акция «Окна России» традиционно проходит в преддверии государственных праздников. В этом году к патриотическому мероприятию присоединились десятки регионов страны. Участники украшают окна домов, учреждений и организаций государственными символами.


Лора Луганская

