Раменские волонтёры присоединились к акции «Окна России»
Видео: Раменский молодёжный центр
Раменский муниципальный округ присоединился к акции «Окна России 2025», приуроченной ко Дню Государственного флага. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Волонтёры и активисты Раменского молодёжного центра украсили окна здания отдела досуговой деятельности «Юность» символикой российского флага. Акция направлена на создание праздничной атмосферы и демонстрацию патриотических настроений местной молодёжи. Оформление окон триколором стало способом выражения национальной гордости и единения граждан», – отметили в администрации.Всероссийская акция «Окна России» традиционно проходит в преддверии государственных праздников. В этом году к патриотическому мероприятию присоединились десятки регионов страны. Участники украшают окна домов, учреждений и организаций государственными символами.