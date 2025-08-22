Долголеты из Раменского провели забег с флагами России
Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Забег с российскими флагами провели члены клуба «Активное долголетие» при доме культуры «Лель» муниципального округа Раменской в пятницу, 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Спортивно-патриотическое мероприятие было приурочено ко Дню государственного флага Российской Федерации.
«Инициатива в проведении такого забега исходила от самих участников клуба. Организаторы отметили, что все участники мероприятия остались довольны и получили множество положительных эмоций», — говорится в сообщении.День государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. Именно в этот день в 1991 году триколор был впервые поднят над Белым домом в Москве. А праздник был учреждён в 1994 году.