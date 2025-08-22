В парке Раменского устроили патриотический флешмоб

22 августа 2025, 13:42

Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Флешмоб, посвящённый Дню государственного флага России, провели в Раменском. В мероприятии приняли участие около 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Флешмоб состоялся в Раменском парке, рядом с восточной трибуной стадион «Леон Арена».





«Участники флешмоба синхронно движения с российскими триколорами в руках», — говорится в сообщении.