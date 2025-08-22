В парке Раменского устроили патриотический флешмоб
Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Флешмоб, посвящённый Дню государственного флага России, провели в Раменском. В мероприятии приняли участие около 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Флешмоб состоялся в Раменском парке, рядом с восточной трибуной стадион «Леон Арена».
«Участники флешмоба синхронно движения с российскими триколорами в руках», — говорится в сообщении.Патриотический флешмоб организовали участники Раменского штаба областного движения «Волонтеры Подмосковья» вместе с активистами Раменского молодёжного центра.
День государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Указ о создании праздника был подписан в 1994 году. Дата связана с тем, что именно в этот день в 1991 год над Белым домом впервые подняли российский триколор.