Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Глава Раменского округа посетил Константиново и обсудил важные вопросы

Глава Раменского округа посетил Константиново и обсудил важные вопросы

Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев побывал с рабочим визитом в селе Константиново. Встреча собрала большое количество местных жителей, которые подняли актуальные вопросы, сообщает пресс-служба администрации г.о. Раменский.
На встрече обсудили доступную среду, обновление детской площадки, включение подъездов в губернаторскую программу ремонта, а также уборку придомовых территорий.

Эдуард Малышев поручил директору управляющей компании Павлу Соболеву организовать обработку подвальных помещений, улучшить уборку подъездов и привести в порядок электрощитовые.

Отдельное внимание уделили вопросу освещения и строительству пешеходной дорожки к магазину, которой пользуются все жители. Глава округа подчеркнул её необходимость.

Кроме того, было поручено директору территориального управления Константину Ильину организовать встречу пожилых жителей с представителями почты и централизованный выезд сотрудников МФЦ для удобства граждан.

Читайте также:

В Раменском В ДК «Сатурн» торжественно открылась выставка Михаила Пилюгина «Родители»

Молодёжь Раменского отметила воссоединение Крыма с Россией в городском парке

Глава Раменского округа проверил готовность техники к пожароопасному периоду
#мфц
#родители
#жители
#раменский городской округ
#встреча
#подмосковье
День открытых дверей в онкоцентрах Подмосковья пройдет 29 марта
25 марта 2025, 14:03

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

29 марта все 25 Центров амбулаторной онкологической помощи Московской области приглашают жителей на день открытых дверей. В рамках мероприятия можно бесплатно пройти диагностику и получить консультацию онкологов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Специалисты проведут обследования на выявление новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и лёгких. Женщинам будет доступна маммография или УЗИ молочных желез, а мужчины смогут сдать анализ на уровень ПСА для оценки риска рака предстательной железы.

«Мы каждый месяц проводим день открытых дверей в ЦАОПах. Это очень удобный формат для наших жителей, когда в выходной день можно получить консультацию онколога. В эту субботу мы ждём жителей Подмосковья в наших ЦАОПах, чтобы быстро и без очередей пройти онкодиагностику» — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Ранняя диагностика играет ключевую роль в успешном лечении онкологических заболеваний, поэтому врачи рекомендуют регулярно проверять здоровье.

Принять участие в Дне открытых дверей могут все совершеннолетние жители Московской области. День открытых дверей пройдёт 29 марта с 09:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и, если есть, результаты предыдущих обследований.

Для удобства рекомендуется заранее записаться в выбранном центре. Адреса и контакты доступны по ссылке.

Читайте также:

С начала года врачи Центра сурдологии НИКИ детства осмотрели свыше 600 пациентов

В Московской области провели около 350 тыс. телемедицинских консультаций

На реабилитацию после ишемического инсульта в НИКИ детства поступила 15-летняя девочка
#врачи
#здоровье
#омс
#день открытых дверей
#специалисты
#диагностика
#минздрав мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Долгопрудном из носа пациентки извлекли неизвестно как попавший туда уголь
25 марта 2025, 14:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Долгопрудненской больницы достали уголь из носа пациентки. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар обратилась 42-летняя женщина, у которой в течение года было затруднено дыхание и наблюдались обильные выделения из носа. А месяц назад к симптомам добавился неприятный запах. Диагностика выявила у неё в носовой полости инородное тело.
«Пациентку была госпитализировали. В результате 40-минутной операции мы по частям извлекли уголь, застрявший в грибковых наростах. Судя по крепости извлекаемых частиц, можно подозревать, что уголь был каменным. Женщина не помнит, как он оказался в её носу», – сказал заместитель главврача Долгопрудненской больницы по хирургии Евгений Кутырев.
Он также напомнил об опасности самолечения и применения «народных методов».

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и выписана на амбулаторное наблюдение.

Читайте также:

Выездные бригады подмосковной скорой помощи оснастят современными планшетами

В Московской области провели около 350 тыс. телемедицинских консультаций

На реабилитацию после ишемического инсульта в НИКИ детства поступила 15-летняя девочка
#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#врачи
#пациенты
#операция
#долгопрудный
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
С начала года врачи Центра сурдологии НИКИ детства осмотрели свыше 600 пациентов
25 марта 2025, 13:45

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

С начала года специалисты Центра сурдологии Научно-исследовательского клинического института детства оказали консультации 608 маленьким пациентам, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В основном к нам приходят дети с задержкой речевого развития. В рамках приема мы проводим: осмотр ЛОР-органов, тональную пороговую аудиометрию, регистрацию отоакустической эмиссии, импедансометрию и другие обследования. По их результатам выставляем диагноз, назначаем лечение или приглашаем на повторный прием, на котором проводим обследование методом слуховых вызванных потенциалов», — сообщила врач-сурдолог НИКИ детства Лидия Мякинькова.

Этот тест проводится во время сна. Он предоставляет точную информацию о слухе ребёнка.

Чем раньше у ребёнка будет обнаружена проблема со слухом, тем быстрее можно начать лечение и реабилитацию, что обеспечит нормальное развитие речи, мышления и других психомоторных навыков ребёнка.

Читайте также:

В Московской области провели около 350 тыс. телемедицинских консультаций

На реабилитацию после ишемического инсульта в НИКИ детства поступила 15-летняя девочка

Выездные бригады подмосковной скорой помощи оснастят современными планшетами
#дети
#лечение
#врач
#диагноз
#минздрав мо
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ветеранам Московской области выплатят от 40 до 70 тыс. рублей ко Дню Победы
25 марта 2025, 13:32

Фото: Министерство социального развития Московской области

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны Подмосковья получат единовременные выплаты как на федеральном, так и на региональном уровнях, сообщает Министерство социального развития Московской области.
Согласно Указу президента России Владимира Путина, размер федеральных выплат составит от 55 до 80 тысяч рублей в зависимости от льготной категории ветерана.

«По поручению нашего Губернатора все ветераны Подмосковья получат дополнительную выплату от региона — от 40 до 70 тысяч рублей. Никаких заявлений писать не потребуется, всё автоматически придет на счета ветеранов уже в мае», — рассказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития Московской области уточнили, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 70 тысяч рублей, а труженики тыла, блокадники, вдовы и бывшие узники фашистских концлагерей — по 40 тысяч рублей.

В Подмосковье сегодня проживают 488 фронтовиков и более 18 тысяч ветеранов. Их подвиги и истории — важная часть памяти, которую необходимо сохранить для будущих поколений. Кроме того, в честь юбилея все ветераны уже получили памятные медали, символизирующие их героизм и преданность Родине.

Читайте также:

В Котельниках вручили четыре медали «80 лет Победы»

В Кашире поздравили с 95-летием труженицу тыла Клавдию Кирееву

В Бронницах обновили газовое оборудование 102-летней участнице войны
#подмосковье
#медали
#ветераны
#людмила болатаева
#минсоцразвития мо
#выплаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье подали свыше 2 тыс. онлайн-заявок на охотничий билет
25 марта 2025, 13:16

Фото: istockphoto / Khanchit Khirisutchalual

С начала 2025 года жители Подмосковья подали более 2 тысяч заявлений на получение охотничьего билета через портал госуслуг Московской области, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Охотничий билет могут оформить совершеннолетние граждане с постоянной или временной регистрацией в Подмосковье, не имеющие судимости и знающие требования охотничьего минимума. Для подачи заявки необходимо заполнить онлайн-форму и загрузить необходимые документы.

Если требуется бумажный вариант билета, в заявлении следует выбрать соответствующий тип документа и указать отделение МФЦ Московской области, где можно его забрать.

Услуга «Выдача охотничьих билетов» предоставляется бесплатно, а готовый охотничий билет оформляется в течение 5 рабочих дней. Решение направляется в личный кабинет заявителя на портале госуслуг.

Читайте также:

В Московской области до 2027 года отремонтируют 24 гидротехнических сооружения

Более 76 тысяч звонков поступило на «горячую линию» главного врача в Московской области

Подмосковные предприятия пройдут Всероссийский опрос работодателей
#подмосковье
#документы
#мингосуправления мо
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате