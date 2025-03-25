Глава Раменского округа посетил Константиново и обсудил важные вопросы

Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев побывал с рабочим визитом в селе Константиново. Встреча собрала большое количество местных жителей, которые подняли актуальные вопросы, сообщает пресс-служба администрации г.о. Раменский.
На встрече обсудили доступную среду, обновление детской площадки, включение подъездов в губернаторскую программу ремонта, а также уборку придомовых территорий.
Эдуард Малышев поручил директору управляющей компании Павлу Соболеву организовать обработку подвальных помещений, улучшить уборку подъездов и привести в порядок электрощитовые.
Отдельное внимание уделили вопросу освещения и строительству пешеходной дорожки к магазину, которой пользуются все жители. Глава округа подчеркнул её необходимость.
Кроме того, было поручено директору территориального управления Константину Ильину организовать встречу пожилых жителей с представителями почты и централизованный выезд сотрудников МФЦ для удобства граждан.
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Эдуард Малышев поручил директору управляющей компании Павлу Соболеву организовать обработку подвальных помещений, улучшить уборку подъездов и привести в порядок электрощитовые.
Отдельное внимание уделили вопросу освещения и строительству пешеходной дорожки к магазину, которой пользуются все жители. Глава округа подчеркнул её необходимость.
Кроме того, было поручено директору территориального управления Константину Ильину организовать встречу пожилых жителей с представителями почты и централизованный выезд сотрудников МФЦ для удобства граждан.
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Дайана Хусинова