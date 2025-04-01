Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Названы единые дни диспансеризации в Раменской больнице

Названы единые дни диспансеризации в Раменской больнице

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В подразделениях Раменской больницы 5 апреля, 19 апреля и 17 мая пройдут единые дни диспансеризации. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Первый этап диспансеризации – так называемый скрининг - проводят для того, чтобы выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний м факторы риска их развития. Кроме того, определяются показания к выполнению дополнительных обследований и осмотров специалистами для уточнения диагноза заболевания на втором этапе диспансеризации», – пояснили в администрации.
В зависимости от возраста, для женщин и мужчин определён перечень медосмотров узкими специалистами и диагностических процедур. Периодичность диспансеризации для лиц от 18 до 39 лет составляет раз в три года, а для граждан старше 39 лет – каждый год.

Диспансеризация проводится в поликлинике по месту жительства. Необходимо прийти туда утром натощак в часы работы медучреждения.

Читайте также:

Раменским школьникам рассказали о работе поисковых отрядов

Дети из двух подмосковных посёлков стали участниками акции «Письмо солдату»

Жительнице блокадного Ленинграда вручили в Раменском медаль ко Дню Победы
#раменский район
#здравоохранение
#здоровье
#минздрав мо
#больница
#диспансеризация
#подмосковье
#московская область
Для подмосковных участников СВО и их семей действует 75 мер поддержки
01 апреля 2025, 15:01

Людмила Болатаева (фото: медиасток.рф)

75 различных мер поддержки могут получить участники специальной военной операции из Московской области и их семьи, причём 32 меры поддержки являются региональными. Об этом сообщила на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и муниципалитетов вице-губернатор области Людмила Болатаева.
Поддержка героев СВО является одним их приоритетных направлений работы властей региона, отметил Андрей Воробьёв. Кроме того, развёрнуто большое общественное движение.
«Каждый город Подмосковья старается внести свою лепту в эту работу», — подчеркнул глава региона.
В свою очередь Людмила Болатаева сообщила, что в настоящее время Московской области для бойцов СВО и членов их семей действует 43 федеральные и 32 региональные меры поддержки.
«Меры направлены на поддержку здоровья — это реабилитация, протезирование, санатории, меры для семей с детьми: всё, что касается детских садов, школ, лагерей, обучения в институтах, а также меры, направленные на решение домашних вопросов (газификация, компенсация за платы за ЖКУ и пр.), помощь в трудоустройстве и различные выплаты и пособия», — сказала Людмила Болатаева.
Особое внимание она уделила региональным мерам поддержки. Из 32 таких мер 12 касаются самих бойцов, восемь направлены на помощь их детям, шесть — супругам и родителям и ещё шесть — семьям в случае гибели бойца.

«Для детей у нас есть льготы по внеочередному зачислению в детсад, освобождение от отплаты за детский сад, в школах и колледжах предоставляется бесплатное горячее питание, бесплатная продлёнка, кружки и секции. Также сейчас мы готовимся к летней оздоровительной компании, и все дети участников СВО будет бесплатно зачислены в лагерь «Литвиново». Кроме того, с ноября прошлого года мы ввели новую выплату — на приобретение школьной формы детям погибших участников СВО», — рассказала Людмила Болатаева.
Для родителей и супругов участников СВО предусмотрены бесплатные соцуслуги на дому, бесплатная реабилитация в социально-оздоровительном центре, юридическая и психологическая помощь, первоочередное направление в пансионат, а также социальная газификация. А с декабря 2024 года в лагерь «Литвиново» могут бесплатно заезжать вдовы с детьми.

Самим участникам СВО предлагается медицинское обслуживание, бесплатный уход, бесплатное соцобслуживание на дому, психологическая помощь и бесплатный прокат технических средств реабилитации.

Благодаря фонду «Защитники Отечества» ветераны СВО могут получить автомобили с ручным управлением — выдано уже 15 таких машин. А в центре «Ясенки» запустили обучение вождению таких автомобилей.

В регионе также установлена выплата в размере 500 тысяч рублей за земельный участок. Эту выплату могут получить участники СВО, получившие звание Героя РФ или орден РФ за заслуги в СВО, а также члены семьи погибшего участника СВО.

Узнать обо всех льготах и мерах поддержки можно через региональный портал госуслуг, где для этого подключён навигатор, кроме того, есть чат-бот «Соцуслуги Подмосковья», в котором выделена особая категория льгот для участников СВО. Кроме того, можно позвонить на короткий номер 122-6 и получить полную консультацию по льготам.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв возглавил Общественный совет программы «Герои Подмосковья»

В Ступине обсудили поддержку участников и ветеранов СВО

Глава Рузского округа Горбылёв рассказал о поддержке участников СВО и ветеранов
#сво
#андрей воробьёв
#помощь
#льготы
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раменским школьникам рассказали о работе поисковых отрядов
01 апреля 2025, 14:48

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Сторонники «Единой России» провели в Раменском патриотический час под названием «Возвращая имена». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Мероприятие посвятили работе поисковых отрядов, которые занимаются поиском пропавших без вести солдат и их опознанием на основе смертных медальонов и архивных документов. Культурный организатор Елена Анурьева рассказала о работе одного из поисковых отрядов и обсудила с ребятами её значимость.
«Важно сохранять память о подвиге предков и передавать её следующим поколениям. Поисковики делают невероятно ценную работу – возвращают имена героев, дают возможность потомкам узнать о судьбе родных», – сказала Анурьева.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Успех V в единстве поколений». Он направлен на укрепление преемственности между поколениями, сохранение исторической памяти.

Читайте также:

Дети из двух подмосковных посёлков стали участниками акции «Письмо солдату»

Жительнице блокадного Ленинграда вручили в Раменском медаль ко Дню Победы

Детсад на 225 мест в Раменском планируют ввести в эксплуатацию к 1 сентября
#раменское
#дети
#школьники
#патриотизм
#единая россия
#подмосковье
#московская область
#поисковики
#поисковое движение московской области
#великая отечественная война
#история
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В деревне Поречье построили временный пешеходный мост для ремонта основного
01 апреля 2025, 14:33

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В деревне Поречье Рузского муниципального округа завершили сооружение временного пешеходного моста через реку Москву. Минтранс Подмосковья объявил о запуске движения по нему 1 апреля.
«Капремонт основного моста проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Движение по искусственному сооружению перекроют в середине апреля. Автобусы №21 и №455к на время ремонта изменят схему движения. Изменения вступят в силу после закрытия основного моста», – рассказали в пресс-службе министерстве.
В ведомстве напомнили, что открыть рабочее движение по основному сооружению в Поречье планируют в конце июля, а завершить его капремонт – в сентябре 2025-го.

Читайте также:

В подмосковном Минтрансе призвали мотоциклистов пока не открывать сезон

Усовершенствованный пригородный поезд ЭП2ДМ отправился в тестовую поездку

Более 200 пригородных электропоездов подготовят на МЖД к летнему сезону
#подмосковье
#московская область
#минтранс мо
#транспорт
#мост
#руза
#капремонт
#нацпроекты
#инфраструктура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раменские хирурги спасли пациента с разрывом гигантской опухоли в почке
01 апреля 2025, 14:20

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Раменской больницы спасли жизнь мужчины с разрывом опухоли в почке. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 43-летний пациент в критическом состоянии Он жаловался на сильную боль в пояснице. При обследовании у него обнаружили забрюшинную гематому объёмом более 1,5 литров и кровоизлияние в огромную опухоль почки. Хирурги провели экстренную операцию.
«Диаметр образования составлял 18 см, что превышает размер самого органа почти в два раза. Состояние угрожало жизни пациента, поэтому было решено удалить левую почку вместе с новообразованием. Во время операции мы также устранили гематому и остановили кровотечение», – сказал заведующий урологическим отделением Раменской больницы.
Благодаря слаженным действиям за два часа мультидисциплинарная команда успешно провела сложную операцию. Для мужчины диагноз стал неожиданным – о существовании опухоли он не подозревал.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и находится в стационаре под наблюдением врачей. Вторая почка у него, по данным КТ, здоровая, поэтому в ближайшее время он сможет вернуться к привычному образу жизни

В Минздраве региона напомнили, что многие заболевания протекают бессимптомно, поэтому не стоит пренебрегать регулярными обследованиями.

Читайте также:

Собрали по частям: в Центре Рошаля восстановили челюсть ребёнка после ДТП

На бесплатный онкоскрининг в субботу пришли около 1,2 тыс. жителей Подмосковья

Медучреждения Подмосковья за год получат 85 единиц оборудования для физиотерапии
#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#здравоохранение
#здоровье
#хирург
#врачи
#пациент
#операция
#опухоль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Воробьёв возглавил Общественный совет программы «Герои Подмосковья»
01 апреля 2025, 14:14

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

В Московской области состоялось первое заседание Общественного совета региональной программы «Герои Подмосковья», направленной на подготовку ветеранов СВО к работе в органах власти и госкомпаниях, председателем Общественного совета единогласно избрали губернатора региона Андрея Воробьёва, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Участники заседания обсудили содержание программы, технологию наставничества и методологию отбора кандидатов.

«Цель программы «Герои Подмосковья» — социализация ребят, возвращающихся из зоны специальной военной операции. Наша общая задача — сделать так, чтобы они чувствовали себя востребованными», — сказала вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.
Она добавила, что подать заявку на участие в программе могут не только демобилизованные участники СВО, но и те, кто ещё исполняет свой воинский долг: из них будет сформирован резерв.

В разработке программы «Герои Подмосковья» приняли участие специалисты Высшей школой государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. За каждым участником программы закрепляется персональный наставник из руководства области и муниципалитетов.

Приём заявок на программу проводится с 3 марта по 30 апреля. Затем будет проведено тестирование и собеседования, а обучение начнётся 15 сентября и продлится год.

Читайте также:

В Ступине обсудили поддержку участников и ветеранов СВО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал об импортозамещении в регионе

Глава Рузского округа Горбылёв рассказал о поддержке участников СВО и ветеранов
#андрей воробьёв
#сво
#московская область
#подмосковье
#программа
Следите за нашими новостями
в удобном формате