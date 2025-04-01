Названы единые дни диспансеризации в Раменской больнице

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
В подразделениях Раменской больницы 5 апреля, 19 апреля и 17 мая пройдут единые дни диспансеризации. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Первый этап диспансеризации – так называемый скрининг - проводят для того, чтобы выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний м факторы риска их развития. Кроме того, определяются показания к выполнению дополнительных обследований и осмотров специалистами для уточнения диагноза заболевания на втором этапе диспансеризации», – пояснили в администрации.В зависимости от возраста, для женщин и мужчин определён перечень медосмотров узкими специалистами и диагностических процедур. Периодичность диспансеризации для лиц от 18 до 39 лет составляет раз в три года, а для граждан старше 39 лет – каждый год.
Диспансеризация проводится в поликлинике по месту жительства. Необходимо прийти туда утром натощак в часы работы медучреждения.
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