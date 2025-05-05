Раменский глава Малышев поздравил блокадницу с наступающим Днём Победы

Фото: пресс-служба Раменского м. о.
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев поздравил с наступающим 80-летием Победы участницу Великой Отечественной войны, блокадницу Нину Барышникову. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Вручил Нине Александровне удостоверение и знак «Почётный гражданин Раменского муниципального округа». Приятным дополнением стали фруктовая корзина и гжельская чашка, посвященная торжественной дате», – поделился Малышев.Фото: пресс-служба Раменского м. о.
Он добавил, что ветераны и труженики тыла региона ценой невероятного подвига выбили врага с подмосковной земли. Малышев назвал юбилей Победы одним из самых главных дней для всего народа.
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Лора Луганская