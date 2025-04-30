В Раменском вручили благодарственные письма работникам скорой помощи

Фото: пресс-служба Раменского м. о.
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Он вручил им благодарственные письма, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Фельдшеры, медсёстры, водители и врачи-реаниматологи собрались в ДК «Сатурн» в Раменском. Глава округа наградил сотрудников скорой помощи за профессионализм и преданность делу от имени администрации.
В прошлом году бригады раменской подстанции 13 раз выезжали в Курскую область оказывать помощь мирным жителям и раненым военным. Суммарная продолжительность командировок составила 195 суток. За это время медики выполнили 1843 вывоза, в том числе 118 – пациентов с минно-взрывными ранениями.
В распоряжении раменской подстанции – 35 машин скорой помощи, в том числе пять новых автомобилей, полученных в 2024-м и оснащённых современным лечебно-диагностическим оборудованием.
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«Ваша работа требует не только высокой квалификации, но и огромного мужества, терпения и человечности. Вы находитесь на передовой, речь идёт о жизни и здоровье людей. Ваша готовность прийти на помощь в самые трудные моменты заслуживает уважения и благодарности», – отметил Малышев, поздравляя медиков.Фото: пресс-служба Раменского м. о.
В прошлом году бригады раменской подстанции 13 раз выезжали в Курскую область оказывать помощь мирным жителям и раненым военным. Суммарная продолжительность командировок составила 195 суток. За это время медики выполнили 1843 вывоза, в том числе 118 – пациентов с минно-взрывными ранениями.
В распоряжении раменской подстанции – 35 машин скорой помощи, в том числе пять новых автомобилей, полученных в 2024-м и оснащённых современным лечебно-диагностическим оборудованием.
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Лора Луганская