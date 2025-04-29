Подрядчики соблюдают сроки и качество дорожных работ в посёлке совхоза «Раменское»

Фото: пресс-служба Раменского м. о.
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проверил ход ремонта автодорог общего пользования в посёлке совхоза «Раменское». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Протяжённость участка ремонта на улице Центральной составляет 460 м, а площадь – более 2,8 тыс. кв. м. Работы идут полным ходом, подрядчики соблюдают сроки и качество их выполнения.
Фото: пресс-служба Раменского м. о.
По программе «Народная тропа» выполнят работы по устройству асфальтобетонных дорог для жителей от дома №8 по улице Центральной к магазину и дому №18а по улице Школьной.
Для комфорта и безопасности родителей и детей сделают подход к детсаду №33.
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«Наша команда старается комплексно подходить к вопросам ремонтных работ и благоустройства. Уверен, что вскоре мы сможем оценить результат», – отметил Малышев.В рамках программы комплексного благоустройства территории заменят асфальтобетонное покрытие во дворе дома 6, установят новые лавочки и урны.
Фото: пресс-служба Раменского м. о.
По программе «Народная тропа» выполнят работы по устройству асфальтобетонных дорог для жителей от дома №8 по улице Центральной к магазину и дому №18а по улице Школьной.
Для комфорта и безопасности родителей и детей сделают подход к детсаду №33.
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Лора Луганская