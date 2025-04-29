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Подрядчики соблюдают сроки и качество дорожных работ в посёлке совхоза «Раменское»

Фото: пресс-служба Раменского м. о.

Фото: пресс-служба Раменского м. о.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проверил ход ремонта автодорог общего пользования в посёлке совхоза «Раменское». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Протяжённость участка ремонта на улице Центральной составляет 460 м, а площадь – более 2,8 тыс. кв. м. Работы идут полным ходом, подрядчики соблюдают сроки и качество их выполнения.
«Наша команда старается комплексно подходить к вопросам ремонтных работ и благоустройства. Уверен, что вскоре мы сможем оценить результат», – отметил Малышев.
В рамках программы комплексного благоустройства территории заменят асфальтобетонное покрытие во дворе дома 6, установят новые лавочки и урны.

Фото: пресс-служба Раменского м. о.

По программе «Народная тропа» выполнят работы по устройству асфальтобетонных дорог для жителей от дома №8 по улице Центральной к магазину и дому №18а по улице Школьной.

Для комфорта и безопасности родителей и детей сделают подход к детсаду №33.

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#московская область
Подмосковные врачи получили с начала года 49 бесплатных земельных участков
29 апреля 2025, 15:58

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Медицинские специалисты Московской области с начала текущего года получили в безвозмездное пользование 49 участков в рамках льготной региональной программы «Земля врачам», сообщает пресс-служба подмосковного Минимущества.
«Больше всего участков в текущем году выделили в округе Щёлково — здесь землю получили девять врачей. В Коломне врачам выделили восемь участков, а в округах Чехов, Ступино, Сергиево-Посадский, Раменский, Пушкинский и Орехово-Зуевский — по три участка», — рассказал министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.
В программе «Земля врачам» могут принять участие медики 39 специальностей в 32 округах Московской области. Заявку на получение земли можно подать через местную администрацию и выбрать участок из списка.

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#московская область
#подмосковье
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На фестиваль «Город танцует в парках» подали около 1,7 тыс. заявок
29 апреля 2025, 15:42

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Приём заявок на подмосковный фестиваль «Город танцует в парках» завершён. Всего на него подано порядка 1,7 тыс. заявок из 34 регионов России, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Среди желающих выступить на фестивале – танцоры из Приморья, Марий Эл, Крыма, Архангельской, Томской, Белгородской, Калининградской, Ивановской областей и других регионов. Результаты всероссийского отбора на концерт-открытие опубликованы на сайте. Подмосковные участники узнают итоговый список соревновательного этапа 10 мая», – уточнили в пресс-службе.
Как напомнили в министерстве, в этом году старт фестивалю даст большой федеральный концерт с участием танцоров со всей страны. Он пройдёт 17 мая в Центральном городском парке Королёве.

За звание лучшего коллектива и солиста области участники поборются с 18 мая по 28 июня. В сентябре состоится гала-концерт, где выступят финалисты. Победители войдут в команду худрука фестиваля Егора Дружинина «КЕД».

Кроме того, участники получат шанс выступить на фестивале современного русского танца «Проба №» хореографа, театрального режиссёра Александра Могилёва или пройти профессиональную стажировку в танцевальной студии хореографа и режиссёра Владимира Варнавы.

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#королёв
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Скорая помощь Подмосковья обслужила с начала года более 870 тыс. вызовов
29 апреля 2025, 15:38

Фото: istockphoto.com/Iulianna Est

Свыше 890 тысяч вызовов обслужила Московская областная станция скорой помощи с начала текущего года, ежедневно к пациентам готовы выехать около 600 медицинских бригад, сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.
«На плечах работников скорой помощи лежит колоссальная нагрузка. В Московской области проживают более 8,5 млн человек, летом численность населения увеличивается, так как многие приезжают на дачи. С начала года Московская областная станция скорой медицинской помощи обслужила более 870 тыс. вызовов», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Он добавил, что в Московской области действуют различные меры поддержки работников скорой помощи, закупаются новые автомобили, открываются новые посты и модернизируются старые.

В настоящее время с систему скорой помощи Подмосковья входит 56 подстанций и 92 поста.

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#подмосковье
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В Дмитровском округе нашли мину времён Великой Отечественной войны
29 апреля 2025, 15:12

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Проржавевшую неразорвавшуюся мину времён Великой Отечественной войны обнаружили в Дмитровском муниципальном округе, боеприпас обезвредили взрывотехники, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились работники терминально-логистического центра. Они рассказали, что проводили планировку территории трактором и обнаружили подозрительный предмет. Прибывшие по вызову взрывотехники определили, что снаряд является 82-миллиметровой миной», — говорится в сообщении.
Оценив обстановку, взрывотехники приняли решение перевезти боеприпас, пролежавший в земле более 80 лет, в безопасное место. Там мину обезвредили, строго следуя инструкции.

Ранее сообщалось, что спасатели освободили подмосковного пенсионера, надевшегося животом на металлический прут в заборе.

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Студенты-медики провели в Раменском округе акцию «Доброе дело в село»
29 апреля 2025, 14:48

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Субботник провели на территории фельдшерско-акушерского пункта в деревне Аксёного Раменского муниципального округа студенты-волонтеры Раменского филиала Московского областного медколледжа в рамках всероссийской акции «Доброе дело в село», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ребята покрасили забор, ворота, а также бордюры у ФАПа и помыли окна в здании. Кроме того, они прочитали местным жителям лекцию о здоровом питании, научили их измерять артериальное давление и провели мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

«Участие в акции дает студентам возможность применить знания на практике и внести вклад в здоровье сельских жителей», — сказала заведующая Аксёновским ФАПом Наталия Анюхина.
К Аксёновскому ФАПу прикреплены 435 человек. В медучреждении они могут получить первичную медпомощь и пройти диспансеризацию.

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#медицина
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