Раменский отряд ЮИД «Хранители дорог» побывал на празднике в парке «Патриот»

17 июня 2026, 17:33

Фото: Раменская СОШ №6

Отряд юных инспекторов движения «Хранители дорог» Раменской школы №6 побывал на масштабном областном празднике «Один день с полицией Подмосковья». Он прошёл в военно-патриотическом парке «Патриот», сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Школьники совместили изучение правил дорожной безопасности с погружением в историю страны. Для них подготовили интерактивные тематические площадки с обучающими викторинами и командными играми по правилам дорожного движения. Ребята также прошли специализированную трассу «Школа «Безопасность в Движении».

«Делегация Раменского округа понаблюдала за показательными выступлениями кинологической службы полиции. Служебные собаки продемонстрировали выучку и навыки задержания условных нарушителей. В рамках исторической программы ЮИДовцы познакомились с выставкой «Дороги Победы», экспозицией ретро-техники, посетили залы музейного комплекса «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе», – рассказали в администрации.