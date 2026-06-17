Раменский отряд ЮИД «Хранители дорог» побывал на празднике в парке «Патриот»
Отряд юных инспекторов движения «Хранители дорог» Раменской школы №6 побывал на масштабном областном празднике «Один день с полицией Подмосковья». Он прошёл в военно-патриотическом парке «Патриот», сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Школьники совместили изучение правил дорожной безопасности с погружением в историю страны. Для них подготовили интерактивные тематические площадки с обучающими викторинами и командными играми по правилам дорожного движения. Ребята также прошли специализированную трассу «Школа «Безопасность в Движении».
«Делегация Раменского округа понаблюдала за показательными выступлениями кинологической службы полиции. Служебные собаки продемонстрировали выучку и навыки задержания условных нарушителей. В рамках исторической программы ЮИДовцы познакомились с выставкой «Дороги Победы», экспозицией ретро-техники, посетили залы музейного комплекса «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе», – рассказали в администрации.
Как отметили организаторы, подобные выезды укрепляют командный дух отряда и помогают углубить знания в вопросах безопасности.