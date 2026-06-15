Тренер спортшколы «Авангард» провёл в Раменском мастер-класс по вольной борьбе
В школе №6 города Раменское тренер спортивной школы «Авангард» Солижон Кучербаев провёл открытую тренировку по вольной борьбе. Спортивное мероприятие объединило более 20 юных участников, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Занятия организовали в рамках федерального проекта «Единой России» «Выбор сильных».
«После обязательной разминки ребята приступили к практическим упражнениям, направленным на развитие силы, ловкости и координации. Выйдя на ковер, участники тренировки под руководством опытного наставника освоили базовые приёмы вольной борьбы», – рассказали в пресс-службе.
Там пояснили, что проект «Выбор сильных» знакомит жителей с разными видами спорта, помогая каждому найти направление по душе. Организаторы приглашают всех желающих присоединяться к открытым тренировкам, попробовать свои силы, открыть новые возможности и делать выбор в пользу здорового и активного образа жизни.