Более 20 участников СВО обратились за бесплатными консультациями юристов в Раменском
В Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа организовали квалифицированные юридические консультации для участников СВО. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Юрист подробно объяснит, какие меры господдержки положены ветерану, поможет защитить его права и ответит на все вопросы.
«За последнее время за помощью обратились уже более 20 человек, и желающих становится все больше. Грамотная консультация юриста – ключ к пониманию мер господдержки и защите прав тех, кто выполнил свой долг перед Родиной. Если вы или ваши близкие участвовали в спецоперации и столкнулись с юридическими вопросами, вам помогут», – подчеркнул руководитель ассоциации Александр Кулик.
Приём жителей Раменского муниципального округа проводят каждую неделю по вторникам с 12 до 14 часов в кабинете №112 Дома культуры «Сатурн».