Более 20 участников СВО обратились за бесплатными консультациями юристов в Раменском

16 июня 2026, 19:36

Фото: Ассоциация ветеранов СВО, Раменское

В Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа организовали квалифицированные юридические консультации для участников СВО. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Юрист подробно объяснит, какие меры господдержки положены ветерану, поможет защитить его права и ответит на все вопросы.

«За последнее время за помощью обратились уже более 20 человек, и желающих становится все больше. Грамотная консультация юриста – ключ к пониманию мер господдержки и защите прав тех, кто выполнил свой долг перед Родиной. Если вы или ваши близкие участвовали в спецоперации и столкнулись с юридическими вопросами, вам помогут», – подчеркнул руководитель ассоциации Александр Кулик.