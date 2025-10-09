Раменское впервые примет старт в «Единой школьной лиге»
Раменский муниципальный округ впервые примет участие в масштабном проекте «Единая школьная лига». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Торжественное открытие состоится 13 октября в 11 часов в физкультурно-оздоровительном комплексе «Раменское» на ул. Крымской. В соревнованиях участвуют 16 школ округа.
В преддверии старта для учителей физкультуры на основной площадке провели практический семинар. Педагоги познакомились с правилами соревнований, обсудили судейство, создание команд и расписание матчей.
«Для Раменского округа участие в Единой школьной лиге – значимое событие. Впервые территория входит в этот масштабный спортивный проект. На церемонии открытия выступят творческие коллективы. К участникам соревнований обратятся почётные гости и амбассадоры лиги. Затем начнутся первые волейбольные матчи группы А среди юношей и девушек», – отметили в администрации
Единая школьная лига Московской области проводится в рамках федеральной программы «Спорт России». Цель – привлечь учащихся к регулярным занятиям физкультурой и спортом. Концепцию разработали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
В рамках проекта проходят соревнования по четырём видам спорта. Это шахматы среди смешанных команд, футзал среди юношей, волейбол и баскетбол 3×3 среди девушек и юношей.
В этом году амбассадорами проекта стали футболисты Дмитрий Сычёв и Дмитрий Хлестов, баскетболисты Владимир Агабабьян, Владислав Шарапов и Сергей Михалёв, волейболисты Елизавета Синицына и Антон Аношко.