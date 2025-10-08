Раменский округ стал лидером по заявкам на конкурс сельских старост

08 октября 2025, 16:09

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

Раменский муниципальный округ подал больше всего заявок на конкурс «Лучший староста сельского населённого пункта Московской области». Итоги подвели в Общественной палате РФ, рассказали в местной Администрации.