Раменский округ стал лидером по заявкам на конкурс сельских старост
Раменский муниципальный округ подал больше всего заявок на конкурс «Лучший староста сельского населённого пункта Московской области». Итоги подвели в Общественной палате РФ, рассказали в местной Администрации.
Конкурс учредили решением Съезда Совета муниципальных образований Подмосковья в 2024 году, а с 2025-го он проводится уже как самостоятельный проект.
В этом году в оргкомитет поступило 648 заявок от представителей 56 муниципалитетов региона. После отбора в финал вышли 16 номинантов. Больше всего заявок, успешно прошедших отбор, отправили именно Раменский округ и Кашира.
Раменский округ представили Валерий Герасимов из села Воскресенское, Галина Петрова из села Малахово и Юлия Тяпкова из деревни Коломино. Все они активно работают с жителями, помогают решать вопросы благоустройства, организации досуга и сохранения местных традиций.
Главная цель конкурса — поддержать инициативных и неравнодушных жителей, которые продвигают развитие сельских территорий. Организаторы отмечают, что такие проекты помогают выявить действительно сильных старост, раскрыть их потенциал и повысить гражданскую активность в Подмосковье.
Читайте также: