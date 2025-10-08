Раменские коммунальщики полностью подготовились к зимнему периоду
В Раменском муниципальном бюджетном учреждении «Содержание и благоустройство» завершили подготовку к зиме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Глава муниципалитета Эдуард Малышев в ходе ежегодного смотра техники проверил готовность подвижного состава к уборке дворов, внутриквартальных проездов и общественных пространств. Весь парк из 112 единиц техники прошёл техобслуживание и готов к эксплуатации в зимний период. Коммунальщики сформировали полный запас противогололёдных материалов, которые будут использовать для обработки дорог и тротуаров», – рассказали в администрации.
Для персонала дополнительно закупили 300 комплектов зимней спецодежды и ручной инвентарь. В руководстве МБУ подчеркнули важность заблаговременной подготовки к зимнему сезону. Задача – обеспечить бесперебойную работу коммунальных служб и комфортные условия для жителей города.