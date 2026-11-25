Расчищать снег на дорогах Подмосковья будут более 1000 рабочих и 460 единиц техники
Подмосковные дорожные службы работают в усиленном режиме из-за продолжающегося снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
По прогнозам синоптиков, снегопад продлится примерно до 20 часов 25 ноября. Ожидается выпадение ещё до 11 сантиметров снега.
«Для безопасного и бесперебойного движения по региональной дорожной сети в ночь на среду работали 370 единиц специализированной техники. Сегодня днём на линии будут задействованы свыше 1000 дорожных рабочих и порядка 460 единиц техники», – рассказал зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Артур Гарибян.Дорожные службы проводят механизированную уборку снега и непрерывную обработку проезжей части противогололёдными материалами. Во вторник специалисты выполнили полный цикл уборки региональной дорожной сети протяжённостью 14 000 километров, а с начала сегодняшнего дня обработано уже 7400 километров дорог.
Перекрытий и ограничений движения на региональной сети сейчас нет. На самых сложных участках, находящихся на особом контроле, происшествий и затруднений движения не зафиксировали.
В ведомстве ещё раз призвали автомобилистов быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров, а при планировании поездок учитывать погодные условия. В условиях снегопада важно проявлять особую осторожность.