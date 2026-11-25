В округе Люберцы устраняют последствия снегопада
Последствия мощного снегопада, обрушившегося на столичный регион во вторник, 24 ноября, устраняют сотрудники дорожных и коммунальных служб округа Люберцы. О ходе работ рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Управляющие компании убирают снеговые навалы во дворах, а дорожники прометают проезжие части и тротуары. Покрытия также обрабатывают противогололёдными материалами.
«Синоптики прогнозируют, что сильный снегопад продлится и сегодня. Дорогие люберчане, прошу вас быть максимально аккуратными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим», — призвал глава Люберец Владимир Волков.Заявки от жителей по уборке принимаются в чатах «Люберцы + Дзержинский» в мессенджерах Telegram и МАХ. Кроме того, можно передать заявку в Единую диспетчерскую службу региона по телефонам: 8-800-350-19-66 и 8-499-575-00-55.