25 ноября 2026, 09:20

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Последствия мощного снегопада, обрушившегося на столичный регион во вторник, 24 ноября, устраняют сотрудники дорожных и коммунальных служб округа Люберцы. О ходе работ рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Управляющие компании убирают снеговые навалы во дворах, а дорожники прометают проезжие части и тротуары. Покрытия также обрабатывают противогололёдными материалами.





«Синоптики прогнозируют, что сильный снегопад продлится и сегодня. Дорогие люберчане, прошу вас быть максимально аккуратными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим», — призвал глава Люберец Владимир Волков.