На уборку снега в Королёве вывели более 20 единиц спецтехники
Более 15 тракторов и восемь комбинированных машин вышли на уборку снега в округе Королёв. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы ведутся на дорогах, во дворах, а также на площадях и в парках. Очищенные поверхности обрабатывают противогололёдными материалами.
«Уборка шла всю ночь и продолжается сейчас. Дорожники и коммунальщики работают в несколько смен, так что расчистка ведётся без перерывов. Щётки и плуги сметают и отбрасывают снег, а следом проходит противогололёдная обработка», — говорится в сообщении.Жителей предупредили, что снегопад продлится и сегодня, и призвали водителей и пешеходов быть максимально внимательными.
Ранее об уборке снега рассказали в округе Люберцы.