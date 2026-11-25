25 ноября 2026, 09:44

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Королёв

Более 15 тракторов и восемь комбинированных машин вышли на уборку снега в округе Королёв. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Работы ведутся на дорогах, во дворах, а также на площадях и в парках. Очищенные поверхности обрабатывают противогололёдными материалами.





«Уборка шла всю ночь и продолжается сейчас. Дорожники и коммунальщики работают в несколько смен, так что расчистка ведётся без перерывов. Щётки и плуги сметают и отбрасывают снег, а следом проходит противогололёдная обработка», — говорится в сообщении.