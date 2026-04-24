Расписание электричек Курского и Рижского направлений изменится с 25 апреля
График движения пригородных поездов на Рижском и Курском направлениях, включая МЦД-2, изменится с 25 апреля из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
Железнодорожники планируют капитально отремонтировать участок второго главного пути между станциями Тушино и Подмосковная общей протяжённостью 3,4 километра.
«Работы будут проводить с часа ночи 25 апреля до часа ночи 27 апреля и с часа ночи 1 мая до часа ночи 4 мая», — говорится в сообщении.В связи с этим у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок и длина маршрута, а некоторые составы временно отменят.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять актуальное расписание.