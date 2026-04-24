Расписание электричек Курского и Рижского направлений изменится с 25 апреля

24 апреля 2026, 11:04

График движения пригородных поездов на Рижском и Курском направлениях, включая МЦД-2, изменится с 25 апреля из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Железнодорожники планируют капитально отремонтировать участок второго главного пути между станциями Тушино и Подмосковная общей протяжённостью 3,4 километра.





«Работы будут проводить с часа ночи 25 апреля до часа ночи 27 апреля и с часа ночи 1 мая до часа ночи 4 мая», — говорится в сообщении.