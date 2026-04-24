Автоинспекторы провели в детсаду в Ступине занятие по ПДД

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Беседу, посвящённую правилам дорожного движения, провели для воспитанников одного из детских садов в Ступине сотрудница местного отделения Госавтоинспекции и её коллега из 16 батальона ДПС. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Детям напомнили, как правильно переходить проезжую часть, рассказали о цветах светофора и о значении дорожных знаков.





«Отдельное внимание в ходе занятия гости уделили использованию световозвращающих элементов, делающих пешехода более заметным в плохую погоду и тёмное время суток. Ребятам показали, куда лучше прикрепить фликеры, чтобы они правильно сработали», — говорится в сообщении.