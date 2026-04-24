В Ногинске провели пробный запуск фонтанов
Пробный запуск фонтанов провели в Центральном парке Ногинска в четверг, 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Богородского городского округа.
Традиционную проверку устроили в рамках подготовки парка к летнему сезону.
«После зимы в парке также очистили от мусора тротуары и газоны, покрасили малые архитектурные формы и тумбы уличных фонарей», — отмечается в сообщении.Начать летний сезон и полноценно запустить фонтаны планируется 1 мая.
