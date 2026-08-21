Расписание электричек Курского направления изменится 24-25 августа
Видео: пресс-служба МТДИ МО
График движения ряда пригородных поездов Курского направления, включая МЦД-2, изменится 24-25 августа из-за замены стрелочного перевода на станции Тарусская. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
Работы будут проводить с 19:00 24 августа до 5:00 25 августа. Изменения в расписании коснутся преимущественно электричек дальних маршрутов, курсирующих между Москвой, Серпуховом и Тулой.
«У ряда поездов изменят время отправления и прибытия, а некоторые составы временно отменят», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным сложностям и заранее уточнять актуальное расписание. Оно размещается на информационных табло на вокзалах и станциях. Кроме того, расписание можно посмотреть онлайн — на сайте РЖД или в приложении «РЖД Пассажирам».