В Пушкине началось строительство школы на 1650 мест

21 августа 2026, 09:29

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школа, рассчитанная на 1 650 учеников, появится в жилом комплексе «Публицист» в Пушкине. Строительные работы уже начались. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Здание будет трёхэтажным, его общая площадь составит 25 тысяч квадратных метров. Для младшеклассников предусмотрен отдельный вход и свои раздевалки.





«В школе разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, творческие мастерские, актовый зал, несколько спортивных залов, библиотеку с ИТ-зоной, столовую и медпункт. Предусмотрена также зона ожидания для родителей», — говорится в сообщении.