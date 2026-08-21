В Пушкине началось строительство школы на 1650 мест
Школа, рассчитанная на 1 650 учеников, появится в жилом комплексе «Публицист» в Пушкине. Строительные работы уже начались. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Здание будет трёхэтажным, его общая площадь составит 25 тысяч квадратных метров. Для младшеклассников предусмотрен отдельный вход и свои раздевалки.
«В школе разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, творческие мастерские, актовый зал, несколько спортивных залов, библиотеку с ИТ-зоной, столовую и медпункт. Предусмотрена также зона ожидания для родителей», — говорится в сообщении.На пришкольной территории проведут озеленение и обустроят спортивное ядро с футбольным полем, беговыми дорожками и площадками для волейбола и баскетбола.