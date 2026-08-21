Жителям Подмосковья напомнили правила перевозки животных в автобусах

21 августа 2026, 09:57

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

В автобусах подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто» можно ездить с животными, но для этого нужно соблюдать ряд правил. О них напомнили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Маленьких собак и кошек, а также птиц разрешается перевозить бесплатно, но только на руках или в переноске. По сумме длины, высоты и ширины размер переноски или клетки не должен превышать 120 сантиметров.





«Для собак среднего и крупного размера потребуется билет по тарифу на провоз ручной клади. В городских автобусах путешествие питомца обойдётся в 73 рубля, а на пригородных маршрутах стоимость поездки будет зависеть от расстояния: на дистанции до 25 км включительно — 73 рубля, от 25 до 50 км — 146 рублей, а более 60 км — 219 рублей. Собаки должны быть в наморднике и на коротком поводке», — говорится в сообщении.