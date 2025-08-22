Расписание на Савёловском и Белорусском направлениях меняется до 24 августа

22 августа 2025, 12:18

оригинал Фото: пресс-служба ЦППК

График движения пригородных поездов, курсирующих на Белорусском и Савёловском направлениях, включая МЦД-1, изменится с вечера пятницы, 22 августа, до утра воскресенья, 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.





Изменения в расписании связаны со строительными работами на станции Петровско-Разумовская.





«Работы будут проходить по ночам с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье в период с 23:30 до 5:30. Из-за этого интервал между электричками увеличится, а часть поездов дальнего пригорода Савёловского направления проследует от/до станции Лобня», — говорится в сообщении.