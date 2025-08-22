«Ты кого так назвал?»: В московском метро дагестанка избила мужчину

22 августа 2025, 11:32

Хам в московском метро оскорбил женщин в хиджабах и мгновенно получил «леща»

Фото: Istock/golibtolibov

В вагоне московского метро произошёл конфликт на национальной и религиозной почве. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».