«Ты кого так назвал?»: В московском метро дагестанка избила мужчину

Хам в московском метро оскорбил женщин в хиджабах и мгновенно получил «леща»
Фото: Istock/golibtolibov

В вагоне московского метро произошёл конфликт на национальной и религиозной почве. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».



Сообщается, что конфликтная ситуация возникла между мужчиной и двумя дагестанками в хиджабах. Причиной инцидента стало использование мужчиной нецензурной лексики и оскорбительных высказываний в адрес женщин.

Однако в ответ на вербальные оскорбления одна из женщин нанесла мужчине хлёсткую пощёчину. В последовавшей кратковременной физической конфронтации мужчина попытался ответить, но вторая дагестанка вмешалась в ситуацию. После этого конфликт был исчерпан, и мужчина покинул место происшествия. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ольга Щелокова

