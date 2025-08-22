«Ты кого так назвал?»: В московском метро дагестанка избила мужчину
В вагоне московского метро произошёл конфликт на национальной и религиозной почве. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».
Сообщается, что конфликтная ситуация возникла между мужчиной и двумя дагестанками в хиджабах. Причиной инцидента стало использование мужчиной нецензурной лексики и оскорбительных высказываний в адрес женщин.
Однако в ответ на вербальные оскорбления одна из женщин нанесла мужчине хлёсткую пощёчину. В последовавшей кратковременной физической конфронтации мужчина попытался ответить, но вторая дагестанка вмешалась в ситуацию. После этого конфликт был исчерпан, и мужчина покинул место происшествия. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.
