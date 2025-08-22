В Шатурском энергетическом техникуме завершили приёмную кампанию

22 августа 2025, 11:52

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Приёмная кампания завершилась в Шатурском энергетическом техникуме, списки поступивших сформированы. По этом показателю ШЭТ стал лидером среди учебных заведений Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.





Всего в техникум в этом году подали свыше полутора тысяч заявлений. На бюджетной основе будут учиться 375 студентов, а ещё 41 — на внебюджетных местах. В число претендентов на поступление вошли не только шатуряне, но и ребята из других подмосковных округов, а также из разных регионов России и иностранцы.



ШЭТ готовит специалистов в различных сферах, включая энергетическую и химическую промышленность, информационную безопасность и пр. Важным преимуществом является возможность обучения по целевому набору.





«Крупные предприятия-партнёры через портал «Работа России» предоставляют целевые направления для наших студентов. Если учащийся чётко уверен, что хочет связать своё будущее именно с выбранной профессией, то он смело кликает на это предложение при подаче документов. Это будет означать, что предприятие примет его для прохождения практики, а после окончания учебы студент получит там рабочее место», — объяснил директор Шатурского энергетического техникума Виталий Давыдов.