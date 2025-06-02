Расписание на Савёловском, Казанском и Белорусском направлениях изменится в июне

02 июня 2025, 11:34

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения некоторых электричек, курсирующих на Белорусском, Казанском и Савёловском направлениях, изменится в июне из-за путевых работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.







«Работы будут проводиться на станциях Люберцы-1, Беговая, Тестовская, Яхрома, Каналстрой, Большая Волга, а также на перегоне между станциями Дмитров и Каналстрой», — говорится в сообщении.