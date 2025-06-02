Расписание на Савёловском, Казанском и Белорусском направлениях изменится в июне
График движения некоторых электричек, курсирующих на Белорусском, Казанском и Савёловском направлениях, изменится в июне из-за путевых работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы будут проводиться на станциях Люберцы-1, Беговая, Тестовская, Яхрома, Каналстрой, Большая Волга, а также на перегоне между станциями Дмитров и Каналстрой», — говорится в сообщении.В частности, на станции Люберцы-1 работы будут проводиться с 00:30 до 7:00 в период со 2 по 8 июня. Реконструкция станций Беговая и Тестовская будет продолжаться весь месяц. На станции Большая Волга ремонт будет вестись каждый будний день июня с 11:40 до 15:40. На станции Яхрома — с 10:15 до 14:15 3-4, 6 и 10-11 июня. На станции Каналстрой — с 12:40 до 15:40 6 и 11 июня, а на перегоне Дмитров – Каналстрой — в те же часы 16-18 июня.
Актуальное расписание пассажиры могут посмотреть на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также на сайте РЖД и в приложении «РЖД Пассажирам».