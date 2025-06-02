В Подмосковье оптимизировали работу шести светофоров
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Работу шести светофоров оптимизировали в двух округах Московской области — Раменском и Подольске, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В Раменском округе был изменён режим работы светофоров на пяти перекрёстках. В посёлке Быково работы провели на перекрёстке улиц Праволинейная и Советская. В городе Раменское перевели на адаптивное управление светофоры на пересечениях улиц Михалевича и Карла Маркса, а также Чугунова и Народной. Кроме того, работу светофоров оптимизировали на пересечении Донинского шоссе с Молодёжной улицей, а также Донинского и Рыбхозного шоссе», — говорится в сообщении.А в Подольске уменьшили время для пешеходной фазы светофора у остановки «Красная горка» на Колхозной улице.