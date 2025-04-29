Расписание подмосковных электричек семи направлений изменится в мае

График движения пригородных поездов, курсирующих на Курском, Киевском, Рижском, Горьковском, Савёловском, Белорусском и Павелецком направлениях изменится в мае в связи с ремонтом и работами по развитию железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.