Расписание подмосковных электричек семи направлений изменится в мае

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов, курсирующих на Курском, Киевском, Рижском, Горьковском, Савёловском, Белорусском и Павелецком направлениях изменится в мае в связи с ремонтом и работами по развитию железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы, в частности, будут проводиться на станции Беговая с 1:00 1 мая до 1:30 5 мая. На участке Павловский Посад – Фрязево и Купавна – Железнодорожная работы запланированы на период с 00:20 1 мая до 0:35 5 мая и в те же часы с 8 до 12 мая. На строящейся станции Петровско-Разумовская технологические окна назначены на ночное время — с 1:10 до 5:30 — в течение всего мая. А на перегоне Москва-Рижская – Подмосковная работы также будет проводиться весь месяц с 2:00 до 5:00», — говорится в сообщении.Кроме того, на участке Бирюлево-Товарная — Домодедово продолжится ремонт пути с 2:20 3 мая до 2:20 5 мая и в те же часы 10-12, 17-19,24-26, 26-28, 31 мая —1 июня, что скажется на расписании, в том числе, аэроэкспрессов до аэропорта Домодедово.
Актуальное расписание электричек пассажиры могут посмотреть на информационных табло на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД или в приложении «РЖД Пассажирам».
Читайте также:
Стартовало движение по новой развязке между Володарским и Каширским шоссе
ЦППК временно упростила оформление проездных документов для ветеранов
Специалисты Мосавтодора отремонтировали знаки в 13 округах Московской области
Лев Каштанов