Стартовало движение по новой развязке между Володарским и Каширским шоссе

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Ленинском городском округе открыли движение по новой развязке между Володарским и Каширским шоссе. Строительство велось в рамках второго этапа реконструкции Каширского шоссе, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«В составе развязки построено два путепровода – через Каширское шоссе и дорогу А-105. Новый объект обеспечит бессветофорный проезд с Каширского шоссе и А-105 на Володарское, а также удобный выезд в сторону Москвы и Подмосковья. Водители сэкономят в пути более 10 минут», – рассказал зампред правительства Московской области Алексей Гержик.Полностью завершить масштабную реконструкцию Каширского шоссе планируется в следующем году.
«Ожидаем увеличения пропускной способности трассы на 25-30%, что позволит ликвидировать пробки. Кроме этого, разгрузим трафик в прилегающих населённых пунктах и строящихся жилых микрорайонах: Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, сёлах Остров, Молоково. В целом значительно улучшим транспортную доступность растущего Ленинского округа», – пояснил зампред.Фото: пресс-служба Минтранса МО
Как отметили в ведомстве, параллельно продолжаются работы в рамках третьего этапа реконструкции. В районе деревни Апаринки построят путепровод через автотрассу А-105 и два подземных пешеходных перехода. Завершить работы на этом этапе планируется в III квартале 2026 года.
В Минтрансе также напомнили, что проводится и четвёртый этап реконструкции. В рамках этапа будет построена транспортная развязка на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе, обустроены дублёры и разворотные участки. В составе будущей развязки над основным ходом Каширского шоссе возведут путепровод протяжённостью более 190 м. Он перераспределит транспортные потоки и обеспечит бессветофорный проезд в сторону Москвы и области. Здесь завершить работы планируется во II квартале будущего года.
Ранее, в декабре 2024-го, в ходе первого этапа было открыто движение по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и А-105 в районе деревни Апаринки.
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Лора Луганская