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Стартовало движение по новой развязке между Володарским и Каширским шоссе

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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В Ленинском городском округе открыли движение по новой развязке между Володарским и Каширским шоссе. Строительство велось в рамках второго этапа реконструкции Каширского шоссе, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«В составе развязки построено два путепровода – через Каширское шоссе и дорогу А-105. Новый объект обеспечит бессветофорный проезд с Каширского шоссе и А-105 на Володарское, а также удобный выезд в сторону Москвы и Подмосковья. Водители сэкономят в пути более 10 минут», – рассказал зампред правительства Московской области Алексей Гержик.
Полностью завершить масштабную реконструкцию Каширского шоссе планируется в следующем году.
«Ожидаем увеличения пропускной способности трассы на 25-30%, что позволит ликвидировать пробки. Кроме этого, разгрузим трафик в прилегающих населённых пунктах и строящихся жилых микрорайонах: Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, сёлах Остров, Молоково. В целом значительно улучшим транспортную доступность растущего Ленинского округа», – пояснил зампред.
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Как отметили в ведомстве, параллельно продолжаются работы в рамках третьего этапа реконструкции. В районе деревни Апаринки построят путепровод через автотрассу А-105 и два подземных пешеходных перехода. Завершить работы на этом этапе планируется в III квартале 2026 года.

В Минтрансе также напомнили, что проводится и четвёртый этап реконструкции. В рамках этапа будет построена транспортная развязка на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе, обустроены дублёры и разворотные участки. В составе будущей развязки над основным ходом Каширского шоссе возведут путепровод протяжённостью более 190 м. Он перераспределит транспортные потоки и обеспечит бессветофорный проезд в сторону Москвы и области. Здесь завершить работы планируется во II квартале будущего года.

Ранее, в декабре 2024-го, в ходе первого этапа было открыто движение по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и А-105 в районе деревни Апаринки.

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#шоссе
Русский Халк из Люберец установил новый рекорд
28 апреля 2025, 16:08

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил новый силовой рекорд мира и рекорд мира по сценическому экстриму. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства спорта Московской области.
«За 15 минут силач из Люберец сломал 11 стальных стержней, скрутил в трубочку 15 сковородок и надул до разрыва 12 грелок. Мировой рекорд по сценическому экстриму фиксировал Международный союз стронгмена. Своё новое достижение спортсмен посвятил 80-й годовщине Великой Победы», – сообщили в министерстве.
Там отметили, что такого набора аксессуаров сценического экстрима в списке рекордных выступлений Русского Халка ещё не было. На этот раз команда выбрала абсолютно разные по специфике разрушения предметы.

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Подмосковный самбист Солдатенков стал чемпионом Европы
28 апреля 2025, 15:58

Фото: пресс-служба Международной федерации самбо

Степан Солдатенков из городского округа Королёв завоевал золото чемпионата Европы по самбо в кипрском Лимассоле. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Солдатенков выступал в спортивном самбо в весовой категории свыше 98 кг. В финальной схватке он одолел представителя Румынии Натеа Илие. Всего в копилке сборной России на чемпионате – 13 медалей: восемь золотых, две серебряные и три бронзовые. Такой результат позволил россиянам занять первое место в медальном зачёте», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что турнир проходил в дисциплинах «спортивное мужское самбо», «спортивное женское самбо» и «боевое мужское самбо». В соревнованиях участвовали представители 26 стран.

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#подмосковье
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#минспорт мо
#минспорта мо
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В Подмосковье пенсионер напоролся животом на металлический прут на заборе
28 апреля 2025, 15:58

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

69-летний мужчина проткнул себе живот металлическим прутом, когда пытался перелезть через забор своего дома в микрорайоне Ожерелье округа Кашира, пострадавшему оказали экстренную помощь спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Прибывшие на место происшествия спасатели узнали, что пожилой мужчина забыл ключи от калитки своего дома и решил перелезть через забор. Но перелезая, он «наделся» животом на один из прутьев и оказался в ловушке. Спасатели перекусили металлический прут с помощью специального инструмента и сняли мужчину с забора», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

После осмотра и удаления части прута из живота мужчину уложили на носилки и перенесли в машину скорой помощи для госпитализации.

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#пенсионер
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Команда из Шатуры выиграла фестиваль беспилотных систем «IT-Мещера»
28 апреля 2025, 15:56

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В прошедшие выходные на базе шатурской школы № 4 прошёл региональный фестиваль беспилотных систем «IT-Мещера». Состязания собрали команды юных инженеров из Шатуры, Домодедова и Электростали, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участники продемонстрировали мастерство в управлении радиомоделями и дронами, преодолевая наземные и воздушные полосы препятствий. Задания выполнялись как в реальности, так и в симуляторах, в режиме визуального и FPV-полета.

Кроме соревнований, ребята представили свои инженерные проекты: команда из Шатуры собрала дрона для сбора мусора, а школьник из Электростали разработал установку для очистки водоемов.

Кружок беспилотных технологий в шатурской школе № 4 работает с сентября. Им руководит педагог Максим Растрыгин. За учебный год команда уже достигла высоких результатов, подтвердив свой уровень на первом региональном фестивале.

По итогам испытаний третье место заняла команда из Электростали, серебро досталось участникам из Домодедова. Победителями стали хозяева площадки — команда из Шатуры.

Дополнительное обучение в сфере беспилотных технологий в Подмосковье становится важным направлением подготовки кадров. Сегодня дроны широко применяются в сельском и лесном хозяйстве, при мониторинге территорий, доставке грузов, на промышленных объектах и в киноиндустрии. Их проектирование, производство и эксплуатацию развивают в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

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В Подмосковье за первый квартал подключили 16 тысяч объектов к электросетям
28 апреля 2025, 15:56

Фото: Министерство энергетики Московской области

В Московской области продолжается масштабная работа по технологическому присоединению объектов потребителей к электрическим сетям. За первый квартал 2025 года территориальные сетевые организации региона выполнили 16 215 подключений общей мощностью 426 МВт, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Одним из новых объектов стал складской комплекс в деревне Шелепино Дмитровского округа. Его площадь составляет 13 тысяч квадратных метров и вмещает в себя 25 тысяч кубометров многономенклатурной продукции: виниловый сайдинг, полимерные фасадные панели, водосточные системы из ПВХ.

В рамках договора на техприсоединение специалисты «Россети Московский регион» предоставили объекту мощность 150 кВт. Для электроснабжения комплекса построили трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ с трансформатором на 160 кВА, проложили две кабельные линии по 50 метров каждая и установили вводно-распределительный щит 0,4 кВ. Основным источником питания стала подстанция 110 кВ «Константиново».

Для удобства инвесторов и застройщиков в регионе действует Карта свободных мощностей, позволяющая в один клик узнать доступность подключения к инженерным сетям, оформить заявку и рассчитать стоимость присоединения.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул, что правительство региона делает процесс получения информации всё проще: число электронных госуслуг растёт, а жители всё активнее ими пользуются.

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