Разрешение на бесплатную парковку на РПГУ оформили 1,6 тыс. многодетных семей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Более 1,6 тыс. подмосковных многодетных семей оформили разрешение на бесплатную парковку на региональном портале госуслуг Московской области. Платные парковки расположены в 13 городах региона, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Самое большое количество полученных разрешений зафиксировали в пяти округах: в Одинцовском – более 190 семей, Богородском – свыше 180, Мытищах – около 160, Сергиево-Посадском – порядка 150, а также в Подольске – примерно 100», – рассказали в ведомстве.Оформить льготное парковочное разрешения многодетные семьи Подмосковья могут на региональном портале госуслуг. На одну семью можно получить только одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2. Место за этим транспортным средством не резервируется.
После получения льготного разрешения доступна бесплатная стоянка на платных парковках на муниципальных и региональных дорогах в Видном, Дзержинском, Долгопрудном, Коломне, Королёве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Подольске, Реутове и Сергиевом Посаде.
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Лора Луганская