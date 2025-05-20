В Подмосковье заработают ещё 12 платных парковочных зон в четырёх городах

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В конце мая ещё в четырёх подмосковных городах начнут работать платные парковки. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«Будет организовано более 700 парковочных мест, в том числе для инвалидов, на 12 городских улицах. С 20 мая платные парковки запустили в Люберцах и Дзержинском, а в конце мая запустят в Красногорске и Подольске», – пояснили в ведомстве.Там добавили, что обустройство платных парковок позволит оптимизировать движение в городе, а также ликвидировать хаотичные стоянки транспорта.
В Люберцах платные парковки появятся на пяти муниципальных дорогах: ул. Котельнической, Калараш, Красноармейской, Инициативной и Кирова, в Дзержинском – на ул. Поклонной.
Также платные парковки запустят на региональных дорогах в Подольске на ул. Курской, в Красногорске – на ул. Ленина, Народного Ополчения, Павшинской и Карбышева, в Нахабине – на ул. Институтской.
По данным министерства, стоимость парковки составит 40-50 рублей в час для легкового транспорта, 20-25 рублей – для мотоциклов и 80-100 рублей – для грузовиков.
При этом на ул. Курской в Подольске впервые будет введут дифференцированный тариф. С 8:00 до 19:00 стоимость парковки будет составлять 20 рублей для мототранспорта, 40 рублей – для легковых автомобилей и 80 рублей – для грузового и иного транспорта. С 19:00 до 8:00 парковка будет бесплатной. В дни государственных праздников и по воскресеньям автомобили можно будет оставлять бесплатно.
Оплатить парковку можно через приложение «Парковки России» и СМС на номер 7757.
Для многодетных семей Московской области имеются льготные разрешения, которые можно оформить на региональном портале госуслуг. Разрешение даёт право парковать один автомобиль многодетной семьи бесплатно на платных парковках Подмосковья.
Штраф за нарушение правил платной парковки составит 2,5 тыс. рублей. Он может быть выписан за неоплату, недостаточную оплату, превышение оплаченного времени более чем на 10 минут или задержку оплаты более чем на 15 минут.
Все средства, полученные с платных парковок, пойдут в бюджет администраций округов и будут направлены на благоустройство, ремонт и содержание территорий.
Сейчас платные парковки функционируют в 11 городах Подмосковья: Видном, Долгопрудном, Коломне, Королёве, Красногорске, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Подольске, Реутове и Сергиевом Посаде. Подробную информацию о платных парковках Московской области можно найти на сайте.
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