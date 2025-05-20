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В Подмосковье заработают ещё 12 платных парковочных зон в четырёх городах

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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В конце мая ещё в четырёх подмосковных городах начнут работать платные парковки. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«Будет организовано более 700 парковочных мест, в том числе для инвалидов, на 12 городских улицах. С 20 мая платные парковки запустили в Люберцах и Дзержинском, а в конце мая запустят в Красногорске и Подольске», – пояснили в ведомстве.
Там добавили, что обустройство платных парковок позволит оптимизировать движение в городе, а также ликвидировать хаотичные стоянки транспорта.

В Люберцах платные парковки появятся на пяти муниципальных дорогах: ул. Котельнической, Калараш, Красноармейской, Инициативной и Кирова, в Дзержинском – на ул. Поклонной.

Также платные парковки запустят на региональных дорогах в Подольске на ул. Курской, в Красногорске – на ул. Ленина, Народного Ополчения, Павшинской и Карбышева, в Нахабине – на ул. Институтской.

По данным министерства, стоимость парковки составит 40-50 рублей в час для легкового транспорта, 20-25 рублей – для мотоциклов и 80-100 рублей – для грузовиков.

При этом на ул. Курской в Подольске впервые будет введут дифференцированный тариф. С 8:00 до 19:00 стоимость парковки будет составлять 20 рублей для мототранспорта, 40 рублей – для легковых автомобилей и 80 рублей – для грузового и иного транспорта. С 19:00 до 8:00 парковка будет бесплатной. В дни государственных праздников и по воскресеньям автомобили можно будет оставлять бесплатно.

Оплатить парковку можно через приложение «Парковки России» и СМС на номер 7757.

Для многодетных семей Московской области имеются льготные разрешения, которые можно оформить на региональном портале госуслуг. Разрешение даёт право парковать один автомобиль многодетной семьи бесплатно на платных парковках Подмосковья.

Штраф за нарушение правил платной парковки составит 2,5 тыс. рублей. Он может быть выписан за неоплату, недостаточную оплату, превышение оплаченного времени более чем на 10 минут или задержку оплаты более чем на 15 минут.
Все средства, полученные с платных парковок, пойдут в бюджет администраций округов и будут направлены на благоустройство, ремонт и содержание территорий.

Сейчас платные парковки функционируют в 11 городах Подмосковья: Видном, Долгопрудном, Коломне, Королёве, Красногорске, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Подольске, Реутове и Сергиевом Посаде. Подробную информацию о платных парковках Московской области можно найти на сайте.

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Робот Светлана предложил льготникам продлить рецепты более 80 тыс. раз
20 мая 2025, 20:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Робот Светлана с начала года предложил жителям Подмосковья продлить рецепт на льготные лекарства уже более 80 тыс. раз. Такими данными поделились в пресс-службе Минздрава региона.
Светлана – электронный помощник, созданный на основе искусственного интеллекта. В Московской области он обрабатывает входящие звонки по телефону 122, помогает вызвать врача на дом, записаться на приём или отменить запись.

Помимо этого, робот совершает исходящие вызовы, напоминая пациентам о необходимости визита к врачу и приглашая на вакцинацию. В прошлом году Светлана начала также напоминать о необходимости продлить электронный рецепт на льготные лекарства.
«Проект стартовал в трёх городских округах и сейчас расширен на весь регион. Светлана напоминает о необходимости продления рецепта на льготный препарат и записывает пациента на телемедицинскую консультацию. На онлайн-приёме врач продлевает электронный рецепт, а пациент экономит время на посещении поликлиники. С начала года робот Светлана предложила продлить рецепт более 80 тыс. раз», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как напомнили в ведомстве, звонки осуществляются с номера 7 (498) 602-31-35.

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Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдёт под знаком Юбилея Великой Победы
20 мая 2025, 20:41

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Истре с 9 по 13 июля пройдёт VIII Фестиваль классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей». В фокусе мероприятия в этом году будет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В фестивальной программе – легендарные сочинения Прокофьева и Шостаковича. Также будут исполнены произведения Хачатуряна, Рахманинова, Бернстайна. Завершится фестиваль гала-концертом творческого наследия Исаака и Максима Дунаевских.
«Восьмой фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в этом году пройдёт под знаком Юбилея Победы. Зрители услышат гениальные произведения, которые помогали нашему народу пройти военные годы, поднимали дух. Уверен, что в Истре, рядом с Ново-Иерусалимским монастырём, пережившим весь ужас войны, эта музыка будет звучать особенно проникновенно», – сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
Художественный руководитель фестиваля, дирижёр Дмитрий Юровский в этом году выступит не только с Госоркестром России имени Е.Ф. Светланова, но и встанет за пульт Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, который дебютирует в Новом Иерусалиме.

Программа фестиваля и билеты – на сайте.

«Лето. Музыка. Музей» – крупнейший опен-эйр-фестиваль классической музыки в Подмосковье, появившийся в 2018 году. Его бессменный президент – народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский. Каждый сезон фестиваль привлекает гостей из Москвы и Подмосковья, выполняя не только развлекательную, но и просветительскую миссию.

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Раменские хирурги прооперировали пациента с редкой формой врождённой грыжи
20 мая 2025, 20:30

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Раменской больницы прооперировали мужчину, у которого органы брюшной полости сместились в грудную. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар экстренно поступил 40-летний пациент с сильной болью в животе и подозрением на острый панкреатит. Компьютерная томография выявила у него редкую форму врождённой диафрагмальной грыжи – так называемую грыжу Морганьи.

Положение усугубляло осложнение – ущемление органов брюшной полости. Через грыжевые ворота в грудную полость сместились складки брюшины и толстой кишки. В тот же день пациенту незамедлительно провели операцию.
«В ходе хирургического вмешательства мы обнаружили грыжу больших размеров – 17 см в длину и 10 см в ширину. Грыжевые ворота достигали 5 см. Грыжа располагалась в опасной близости от сердца и бронхов. В результате нам удалось успешно восстановить анатомически правильное расположение органов и ушить отверстие в диафрагме», – рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Михаил Кошелев.
Послеоперационный период протекал без осложнений. Контрольная компьютерная томография подтвердила отсутствие рецидива. Сейчас пациент уже выписан домой.

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В Шаховской задержали курьера мошенников, обманувших женщину на 3,3 млн рублей
20 мая 2025, 20:18

Фото: iStock / fizkes

Полицейские задержали в Шаховской пособника телефонных мошенников. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть поступило заявление от 47-летней местной жительницы о том, что она стала жертвой мошенников. Сумму ущерба женщина оценила более чем в 3,3 млн рублей.
«Потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником компании сотовой связи. Он сообщил, что необходимо продлить договор. По указаниям звонившего женщина передала ему коды из смс-сообщений. Далее с ней связывались другие участники преступной схемы, которые представлялись сотрудниками портала госуслуг, правоохранительных органов и Минфина. Под их руководством женщина перевела на банковские карты собственные деньги и денежные средства, взятые в кредит», – отметила Петрова.
Через некоторое время сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – 36-летнего жителя Санкт-Петербурга. Мужчина рассказал, что ему предложили подработку. Он должен был оформлять на своё имя банковские карты для обналичивания денег, полученных мошенническим путём.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Суд заключил фигуранта под стражу, заключила Петрова.

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Летний сезон проекта «Выходи во двор» откроют матчами в Коломне и Пушкине
20 мая 2025, 19:44

Фото: пресс-служба Минспорта МО

IV летний сезон подмосковного проекта «Выходи во двор» откроют 24 мая в Коломне. А 25 мая команда «Легенды футбола» сыграет с любительской сборной городского округа Пушкинский, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Первая игра – важный старт для команды легенд. За три предыдущих сезона звёзды спорта не потерпели ни одного поражения. Для любителей каждая встреча – это шанс стать первой командой, обыгравшей профессионалов в рамках проекта «Выходи во двор».
«24 мая в Коломне сезон откроют легенды российского и мирового футбола Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Егор Титов, Дмитрий Парфёнов, Василий Иванов, Борис Никоноров, Дмитрий Хлестов и голкипер Александр Филимонов. Матч-открытие сезона пройдёт на обновленном стадионе «Авангард», открытом после капремонта в ноябре прошлого года. Ремонт проводился в рамках губернаторской программы», – отметили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

В городе Пушкино игра состоится на родном поле местного ФК «Связист». Участниками матча станут Аленичев, Ширко, Титов, Парфёнов, Василий Иванов, Роман Павлюченко и Андрей Каряка. Защищать ворота «Легенд футбола» вновь будет Филимонов.

Бессменный тренер команды – трёхкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.

Помимо главного события, в программу мероприятия включены и активности для зрителей. Легендарные футболисты проведут мастер-классы для юных спортсменов, раздадут автографы и сфотографируются с болельщиками.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. За три сезона «Легенды футболы» провели 35 матчей с любительскими командами из разных городских округов Подмосковья.

Все подробности о предстоящих играх можно узнать на сайте.

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