На 23 дорогах Московской области обновили тросовые ограждения

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Московской области продолжается установка тросовых ограждений на региональных автодорогах в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Такие ограждения уже появились на 23 участках дорог общей протяжённостью около 15 км — это более половины от запланированного объема работ в 2025 году, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В настоящее время дорожники Подмосковья выполнили более половины от запланированного объёма работ по монтажу тросовых ограждений — всего обустроили порядка 15 км тросов из планируемых 30 км. Более того, в восьми муниципальных и городских округах обустройство тросов полностью завершено», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Полностью завершены работы в восьми муниципалитетах: Истринском, Каширском, Коломенском, Красногорском, Ленинском, Солнечногорском, Сергиево-Посадском и Щёлковском округах.
В Солнечногорске тросовые барьеры смонтированы на двух участках Обуховского шоссе. В Сергиево-Посадском округе они появились на Новоугличском шоссе и трассе «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» вблизи деревни Селково. В Красногорске — более 500 метров ограждения установлено на 27-м км Волоколамского шоссе. В Истринском округе работы проведены в селе Павловская Слобода и деревне Исаково.
В Ленинском округе порядка 820 метров тросов смонтировали на 26-м и 27-м км Каширского шоссе, а также у остановки «Ново-Молоково» на Володарском шоссе. В Коломне новые ограждения установлены на улице Октябрьской Революции.
Кроме того, в Раменском округе работы провели на пяти участках: 4,5 км тросов обустроили вдоль Егорьевского и Рязанского шоссе. Монтаж тросовых ограждений на региональных дорогах продолжается.
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Дайана Хусинова