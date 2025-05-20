На 23 дорогах Московской области обновили тросовые ограждения

В Московской области продолжается установка тросовых ограждений на региональных автодорогах в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Такие ограждения уже появились на 23 участках дорог общей протяжённостью около 15 км — это более половины от запланированного объема работ в 2025 году, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.