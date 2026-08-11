Реконструкция моста в Болшеве начнётся на следующей неделе

11 августа 2026, 16:27

оригинал Фото: istockphoto.com/jupiter55

Мост в микрорайоне Болшево округа Королёв ждёт реконструкция. Работы начнутся на следующей неделе. Об этом сообщил на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями ведомств и муниципалитетов Подмосковья глава Королёва Игорь Трифонов.





Ранее жители неоднократно жаловались на состояние моста. Некоторые из проблем удалось решить локальным ремонтом. В частности, рабочие заварили металлические конструкции.





«Сейчас готов проект реконструкции, на будущей неделе будем приступать», — сказал Трифонов.