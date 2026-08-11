Реконструкция моста в Болшеве начнётся на следующей неделе
Мост в микрорайоне Болшево округа Королёв ждёт реконструкция. Работы начнутся на следующей неделе. Об этом сообщил на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями ведомств и муниципалитетов Подмосковья глава Королёва Игорь Трифонов.
Ранее жители неоднократно жаловались на состояние моста. Некоторые из проблем удалось решить локальным ремонтом. В частности, рабочие заварили металлические конструкции.
«Сейчас готов проект реконструкции, на будущей неделе будем приступать», — сказал Трифонов.Он добавил, что завершить ремонт планируется до 15 сентября. С начала сентября и до окончания ремонта для детей, которые ходят по этому мосту в школу, организуют подвоз до учебного заведения.