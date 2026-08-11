В Красногорской больнице спасли пациента из Северной Кореи

11 августа 2026, 16:04

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

56-летнего мужчину из Северной Кореи, госпитализированного с инсультом, спасли врачи Красногорской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.





Пациента привезли вместе с сопровождающим, потому что сам он не знал ни русского, ни английского языка, и не мог самостоятельно ответить на вопросы врачей. Поэтому медикам пришлось опираться на чужие слова и результаты осмотра.

«Обследование показало ишемический инсульт. Пациенту срочно начали проводить тромболитическую терапию», — говорится в сообщении.