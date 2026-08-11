В Московской области в этом году откроют три индустриальных парка

11 августа 2026, 15:15

оригинал Фото: istockphoto.com/sandsun

Пять государственных индустриальных парков создают на территории Московской области. Три из них откроют в текущем году. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».





Формат индустриальных парков помогает привлекать инвесторов и развивать экономику региона.





«Мы вложили 30 млрд рублей в пять индустриальных парков, и в этом году откроем три. В парке инвестор приходит на всё готовое. Там есть дорога, там есть электричество, газ, вода, охрана — всё необходимое для запуска производства. Кроме того, мы предусмотрели размещение колледжей на территории ГИП. Потому что все предприятия сегодня заинтересованы в молодых специалистах», — сказал Воробьёв.