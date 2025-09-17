Ремонт канализационной насосной станции в Новых Котельниках закончат 15 ноября
Глава городского округа Котельники Михаил Соболев проверил ход реконструкции канализационной насосной станции в микрорайоне Новые Котельники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Соболев поговорил на месте с представителями подрядной организации ООО «СтройСнаб», которая ведёт работы. Специалисты возвели каркас будущего сооружения, подвели электросети и приступили к благоустройству прилегающей территории.
«Подрядчик соблюдает все этапы и сроки, установленные проектом», – подчеркнул глава.
Ранее специалисты разобрали старое сооружение, вывезли строительный мусор, подготовились к возведению нового павильона канализационной насосной станции.
Как отметили в администрации, закончить реконструкцию планируют 15 ноября.