Ремонт канализационной насосной станции в Новых Котельниках закончат 15 ноября

17 сентября 2025, 16:26

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев проверил ход реконструкции канализационной насосной станции в микрорайоне Новые Котельники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Соболев поговорил на месте с представителями подрядной организации ООО «СтройСнаб», которая ведёт работы. Специалисты возвели каркас будущего сооружения, подвели электросети и приступили к благоустройству прилегающей территории.

«Подрядчик соблюдает все этапы и сроки, установленные проектом», – подчеркнул глава.