МФЦ в Котельниках поздравили с десятилетним юбилеем
Многофункциональному центру в Котельниках исполнилось десять лет. Коллектив поздравил с юбилеем глава городского округа Михаил Собакин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Первый офис «Мои документы» в Котельниках открыли в 2015 году. Сегодня в городе три МФЦ — на улице Новая, 14, в микрорайоне Ковровый, 25 и в микрорайоне Силикат, 30. Там 14 универсальных окон и семь мест доступа к электронным услугам. Госуслугам по принципу «одного окна» доступны для всех жителей города.
«Михаил Соболев отметил достижения сотрудников МФЦ и вручил им благодарственные письма и почётные грамоты», — говорится в сообщении.Штат МФЦ Котельников насчитывает 66 человек. Ежедневным трудом они доказывают свой высокий профессионализм.