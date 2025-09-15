МФЦ в Котельниках поздравили с десятилетним юбилеем

15 сентября 2025, 17:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Многофункциональному центру в Котельниках исполнилось десять лет. Коллектив поздравил с юбилеем глава городского округа Михаил Собакин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Первый офис «Мои документы» в Котельниках открыли в 2015 году. Сегодня в городе три МФЦ — на улице Новая, 14, в микрорайоне Ковровый, 25 и в микрорайоне Силикат, 30. Там 14 универсальных окон и семь мест доступа к электронным услугам. Госуслугам по принципу «одного окна» доступны для всех жителей города.





«Михаил Соболев отметил достижения сотрудников МФЦ и вручил им благодарственные письма и почётные грамоты», — говорится в сообщении.