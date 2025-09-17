Молодой житель Котельников получил квартиру по госпрограмме

17 сентября 2025, 11:59

оригинал Фото: пресс-служба Администрации городского округа Котельники

В Котельниках молодому жителю Владимиру вручили ключи от квартиры по государственной программе обеспечения жильём детей и молодых людей, оставшихся без попечения родителей, рассказали в Администрации городского округа Котельники.





Владимир окончил колледж с красным дипломом по специальности «техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».



После срочной службы в армии он решил отправиться в зону специальной военной операции. Этот этап стал важным в его жизни и помог ему определиться с выбором дальнейшего жизненного пути.

​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Котельники

В этот день у Владимира был двойной праздник — он не только получил ключи, но и отметил свой день рождения.





«От всей души поздравляю, желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья и уюта в новом доме!» — поздравил молодого жителя Котельников глава округа Михаил Соболев.