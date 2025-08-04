Ремонт в здании допобразования «Эврика» в Раменском завершат к 18 августа

04 августа 2025, 18:23

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Масштабные ремонтные работы ведутся в здании «Эврики» — отделения дополнительного образования гимназии №2 в Раменском. На объекте обновляют кровлю и фасад, работы планируется завершить до 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Ситуацию на объекте проверила председатель Комитета по образованию администрации Раменского округа Наталья Асеева.





«По графику все ремонтные мероприятия должны быть завершены до 18 августа. И к началу нового учебного года здание встретит учащихся полностью обновлённым и готовым к занятиям», — подчеркнула Наталья Асеева.