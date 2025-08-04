В Раменском провели флешмоб женственности
Ежегодный флешмоб женственности устроили в Раменском 1 августа. В этом году местом проведения флешмоба стала площадка «Лира» в городском парке. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Флешмоб на тему «Женщина, кто она?» организовал Женский клуб города Раменское. В рамках флешмоба были организованы конкурсы, мастер-классы по танцам, оборудована фотозона.
«Идея проведения флешмоба женственности принадлежит писательнице, матери пятерых детей Ольге Валяевой. Именно она много лет назад в день своего рождения предложила женщинам объединиться, выйти на улицы своих городов и вместе провести время», — рассказала хореограф и один из организаторов мероприятия в Раменском, многодетная мама Александра Скрипина.Она добавила, что в этом году это мероприятие проходит уже в десятый раз.