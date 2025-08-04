В Раменском открылся сбор гуманитарной помощи
Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Сбор гуманитарной помощи в рамках общеобластной акции «Доброе дело» стартовал в Раменском в понедельник, 4 августа, он продлится до 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Ведётся сбор продуктов, одежды, обуви и прочего для участников специальной военной операции и жителей приграничных районов.
«Военным нужны спальные мешки, одеяла, батарейки, медикаменты и средства гигиены. А школьникам из приграничных областей — канцелярские товары, пеналы, рюкзаки, альбомы, краски и новая школьная форма», — отмечается в сообщении.Сбор проходит в трёх местах: в городе Раменское в отделе досуговой деятельности «Будущее» (улица Зои Космодемьянской, дом №16, время работы — по будням с 12:00 до 17:00), а также в Раменском молодёжном центре на улице Народное Имение, 6А у стадиона «Сатурн» (работает по будням с 9:00 до 17:00). Кроме того, приём гуманитарной помощи ведётся в раменском посёлке поселке Электроизолятор — в отделе досуговой деятельности «Юность» (дом №52, время работы — будни с 12:00 до 18:00).
Приёмом гуманитарной помощи занимаются волонтёры. Всё собранное они передадут в ресурсный центр в Одинцовском городском округе для дальнейшей отправки получателям.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёрского движения. В частности, волонтёры могут рассчитывать на финансовую, консультационную, организационную, информационную и методическую поддержку от властей региона. Подробнее об этом читайте по ссылке.