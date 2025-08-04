В Раменском открылся сбор гуманитарной помощи

04 августа 2025, 18:11

Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Сбор гуманитарной помощи в рамках общеобластной акции «Доброе дело» стартовал в Раменском в понедельник, 4 августа, он продлится до 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Ведётся сбор продуктов, одежды, обуви и прочего для участников специальной военной операции и жителей приграничных районов.





«Военным нужны спальные мешки, одеяла, батарейки, медикаменты и средства гигиены. А школьникам из приграничных областей — канцелярские товары, пеналы, рюкзаки, альбомы, краски и новая школьная форма», — отмечается в сообщении.